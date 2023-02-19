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    Борт с казахстанскими спасателями прилетел из Турции в Алматы

    19 Февраля 2023, 01:01

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Первая группа казахстанских спасателей и медиков в составе 38 человек прибыла из Турции в аэропорт Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным ДЧС Алматы, на родину из города Газиантеп спецбортом Ил-76 МЧС вернулись 33 сотрудника РОСО, среди которых три кинологических расчета и 5 врачей медицины катастроф.

    Напомним, завершив спасательные мероприятия, первая группа спасателей МЧС РК вернулась в постоянное место дислокации в Алматы. Родственники казахстанских спасателей собрались в аэропорту Алматы, чтобы встретить их.

    Глава государства заявил, что казахстанских спасателей, которые участвовали в ликвидации последствий землетрясения в Турции, наградят по возвращении на Родину.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Видео Общество МЧС
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