Борт с казахстанскими спасателями прилетел из Турции в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Первая группа казахстанских спасателей и медиков в составе 38 человек прибыла из Турции в аэропорт Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ДЧС Алматы, на родину из города Газиантеп спецбортом Ил-76 МЧС вернулись 33 сотрудника РОСО, среди которых три кинологических расчета и 5 врачей медицины катастроф.

Напомним, завершив спасательные мероприятия, первая группа спасателей МЧС РК вернулась в постоянное место дислокации в Алматы. Родственники казахстанских спасателей собрались в аэропорту Алматы, чтобы встретить их.

Глава государства заявил, что казахстанских спасателей, которые участвовали в ликвидации последствий землетрясения в Турции, наградят по возвращении на Родину.