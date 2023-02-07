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    Борт с казахстанскими спасателями и медиками приземлится в городе Газиантеп

    7 Февраля 2023, 11:26

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По сообщению собственного корреспондента в Турции Акжигита Чукубаева, борт с казахстанскими спасателями и медиками приземлится в городе Газиантеп, передает МИА «Казинформ».

    Собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Турции Акжигит Чукубаев сообщил о том, что сотрудники посольства Казахстана в Турецкой Республике выехали, чтобы встретить группу казахстанских спасателей и медиков. По предварительной информации, борт приземлится в городе Газиантеп.

    Борт казахстанского спасательного самолета приземлится в Турции ориентировочно через – 5 часов 40 минут. Спасателей встретят сотрудники посольства Казахстана в Турции. Они помогут определить ход предстоящих работ.

    Казахстанские спасатели вылетели в Турцию для помощи в ликвидации последствий землетрясений. В составе отряда спасатели, кинологические расчеты и медики Центра медицины катастроф МЧС Казахстана.

    Ранее сообщалось, что в районе Пазарджик юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 7,4.

    Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции общенациональный траур в связи с землетрясением.

    Погибших или пострадавших граждан Казахстана при землетрясении в Турции нет. Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с многочисленными жертвами на юго-востоке страны. Как сообщали в МЧС РК, 41 человек вылетит в Турцию из Казахстана для оказания помощи.

    По последним данным, число погибших в результате разрушительного землетрясения на юге Турции достигло 2921.


    Фото: пресс-служба МЧС РК

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Происшествия Турция МЧС Землетрясение
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