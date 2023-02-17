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    Борт с гуманитарной помощью из Казахстана прибыл в Турцию

    17 Февраля 2023, 15:14

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Борт с гуманитарной помощью из Казахстана приземлился в Турции, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» Акжигит Чукубаев.

    Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу выразил благодарность братскому народу Казахстана за оказываемую помощь. Он встретился с Послом РК в ТР Еркебуланом Сапиевым. Поблагодарил за помощь и тепло поприветствовал спасателей, журналистов и работников.


    Ранее сообщалось, что по поручению Главы государства в зону стихийного бедствия направляются палатки, обогреватели, теплая одежда и другие предметы первой необходимости, предназначенные для оказания помощи пострадавшим.

    Общий объем гуманитарной помощи 55 тонн. Груз отправился авиатранспортом в турецкий город Газиантеп.


    Ранее Президент РК поручил выделить миллион долларов на оказание экстренной помощи Турции, а также поручил Правительству направить гуманитарную помощь Сирии по линии Организации исламского сотрудничества. 50 тонн гуманитарной помощи доставил Казахстан в Алеппо при поддержке Исламской организации продовольственной безопасности. Недавно Президент РК поручил Правительству направить дополнительную гумпомощь Турции. Стало известно, что Казахстан направит 55 тонн гуманитарной помощи Турции.

    Автор:

    Серик Сабеков

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