Бороться с противоправным контентом в интернете призвал Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев призвал бороться с противоправным контентом в интернете, оказывающим негативное влияние на детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я согласен в плане противоправного контента в интернете, сейчас эта проблема очень актуальная практически для всех стран. В процессе противостояния с противоправным вредным контентом – это информация, которая ведет нашу молодежь по ложному пути. В процессе противостояния этой тенденции должно участвовать не только государство, хотя государство и не должно уходить от решения данной проблемы, оно должно играть первостепенную роль, но и все общество должно участвовать в этом, поскольку речь идет о будущем нашей страны», - сказал Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании совета АНК.

Президент напомнил о необходимости развития массового спорта в стране.

«Я в своем Послании говорил о необходимости развития массового детского спорта. Мы видим, что дети отвлекаются на совершенно ненужные вещи, поскольку обладают огромным количеством свободного времени. Родители не всегда могут уследить за их поведением за пределами школы. Преподаватели тоже не имеют такой возможности, и мы теряем наших детей. Поэтому давайте развивать массовый детский спорт. Кое-какие подвижки есть и сегодня. Мы будем оценивать эту работу областных руководителей акимов, в том числе и по развитию массового детского спорта в соответствующих регионах», - заключил Глава государства.

Напомним, в столице стартовало расширенное заседание Совета Ассамблеи народа Казахстана под председательством Президента РК Касым-Жомарта Токаева.