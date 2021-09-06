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    Бороться с мошенничеством в РК будут с помощью телекоммуникационных ресурсов

    6 Сентября 2021, 13:36

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане разработали дополнительные меры по борьбе с мошенничеством с использованием информационно-телекоммуникационных ресурсов. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства внутренних дел РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вопрос раскрытия и предупреждения преступлений в сфере интернет-технологий был отдельно рассмотрен. Росту числа таких преступлений способствовала пандемия и широкое распространение онлайн-торговли. Министерство внутренних дел совместно с органами прокуратуры разработало дополнительные меры по борьбе с мошенничеством с использованием информационно-телекоммуникационных ресурсов», - сказал Нурдильда Ораз.

    Ранее сообщалось, что за неделю совершено 3012 преступлений, 2040 из них раскрыто в течение суток. Полицейскими раскрыто «по горячим следам» 5 убийств,3 умышленных причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, 1 разбой, 36 грабежей, 452 кражи чужого имущества.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Борьба с преступностью МВД РК Цифровой Казахстан Криминал
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