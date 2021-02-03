Бороться с коррупцией с помощью проведения конкурсов карикатуристов предложили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Известный казахстанский сатирик Копен Амирбек предложил бороться с коррупцией с помощью проведения конкурсов карикатуристов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня, в ходе подписания договора о сотрудничестве по вопросам противодействия коррупции между председателем Агентства по противодействию коррупции Аликом Шпекбаевым и министром культуры и спорта РК Актоты Раимкуловой, известный казахстанский сатирик призвал бороться с коррупцией через карикатуру.

«Раньше не было человека, который бы не боялся сатирического журнала «Ара». В обществе утеряны хорошие качества. Когда я просматривал статистику, возбуждены уголовные дела на тысячу госслужащих. Все они призывали бороться с коррупцией. Тогда с кем нам бороться? Сейчас приходится бороться с теми, кто призывал искоренить коррупцию», - возмутился известный сатирик.

Он отметил, что проводится вся необходимая работа по противодействию коррупции. Сегодняшняя встреча – одна из них.

«В прошлом году я был в Германии, где проживают свыше 80 млн человек. За последние 30 лет уголовные дела не возбуждались ни на одного чиновника. Вот с чего можно брать пример. А что у нас происходит сейчас? Акуштап Бактыгереева правильно отметила. Как казахи воспитывали детей? Понадобилось лишь три слова: «Балам, будет стыдно». У казахов есть столько назиданий, пословиц и поговорок на эту тему. Как только мы забыли о добропорядочности, так и развилась коррупция», - сказал Копен Амирбек.

Для борьбы с коррупцией он предложил организовывать конкурсы карикатуристов, чьи работы будут освещать эту тему.

«Я уже второй раз поднимаю эту тему касательно журнала «Ара». Эту проблему не преподнесёшь через похвалу. Нужно с критикой подходить к этой проблеме. Поэтому нужно снова запустить журнал «Ара» уже в новом формате, адаптированном к современным реалиям. Например, открыть сайт. Раньше существовали три карикатуриста, чьи работы будоражили весь мир. Нужно проводить конкурс карикатуристов о взяточниках, о коррупции. Тогда работа будет продвигаться. Если вы посчитаете нужными озвученные мной предложения, я готов оказать содействие», - предложил известный казахстанский сатирик Копен Амирбек.

Напомним, сегодня на базе казахстанских библиотек открылся центр «Дорога добропорядочности». Цель центра - продвижение идеологии добропорядочности в обществе с представителями научной, творческой интеллигенции и духовенства.

Также в столице в Национальной академической библиотеке председатель Агентства по противодействию коррупции Алик Шпекбаев и министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова подписали меморандум о сотрудничестве по продвижению идеологии добропорядочности через центры «Дорога добропорядочности».