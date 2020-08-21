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    Бороться с коррупцией должен каждый госорган - зампред Антикоррупционной службы

    21 Августа 2020, 16:03

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Шынгыс Кабдула критически отозвался о работе столичных чиновников с коррупционными рисками, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Как отметил Глава государства, «госорганы не проявляют инициативу, размывают ответственность, создают волокиту». Без устранения причин и условий эта борьба получается с «ветряными мельницами», - сказал Шынгыс Кабдула на совещании по вопросам реализации антикоррупционной политики государственными органами города Нур-Султана.

    По его словам люди не видят, что кто-либо из руководителей проводят работу по противодействию коррупции.

    «В целом, дано поручение Антикоррупционной службе информировать Главу государства о пассивных руководителях, не имеющих достойных антикоррупционных инициатив. Это большой сигнал для всех госслужащих. То есть это означает, что каждый госорган и госслужащий должен вести борьбу с коррупцией», - подчеркнул спикер.

    Он отметил, что представители самого госоргана должны внутри сами выявлять риски.

    «Это не прерогатива только Агентства, ходить и указывать на недочеты. Эти вещи вы должны сами указывать и принимать, по нерадивым сотрудникам принимать адекватное решение и избавляться от таких людей. Эту работу уже надо брать в руки. Прошло уже восемь месяцев с начала года, а внутренний анализ коррупционных рисков провели лишь пять управлений акимата. Остальным как будто эта работа не нужна», - заключил Ш. Кабдула.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

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