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    Бороться с фейками и стереотипами намерены казахстанские и российские эксперты

    21 Июня 2023, 16:26

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Москве прошло первое заседание Казахстанско-российского экспертного совета (КРЭС), передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В центре внимания участников встречи были диалог между Казахстаном и Россией в идейно-информационной сфере, а также проблема безопасности в Центрально-Азиатском регионе.

    Директор Казахстанского института стратегических исследований (КИСИ) Еркин Тукумов озвучил миссию КРЭС. Она заключается в том, чтобы экспертное мнение было доступно для широких масс населения и было для них ориентиром.

    «История должна обсуждаться историками, политика – экспертами и политологами. Любители не должны говорить о такой тонкой материи, как межгосударственные отношения», – отметил он.

    Глава КИСИ призвал экспертов поставить заслон различного рода фейкам и стереотипам, оставляющим негативный отпечаток в общественном восприятии.

    В свою очередь директор Исследовательского институт мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Федор Войтоловский призвал информировать о деятельности КРЭС не только представителей органов государственной власти обеих стран, но и широкую общественность, а также рекомендовал привлекать к диалогу молодое поколение казахстанских и российских экспертов.

    По итогам встречи участники договорились углублять сотрудничество между экспертными сообществами двух стран, прокладывая тем самым «вторую дорожку» дипломатии. Теперь заседания КРЭС будут проходить на регулярной основе.

    Автор:

    Анеля Касымова

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