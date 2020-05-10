Боролись за две жизни: столичные врачи вылечили от коронавируса роженицу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В городе Нур-Султане врачи вылечили от коронавируса роженицу. Накануне 9 Мая она родила здорового ребенка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальную страничку акимата столицы в Facebook.

У матери и новорожденного тест на COVID-19 отрицательный. Это третий по счету ребенок у жительницы столицы.

«Несмотря на то, что у роженицы за пару дней до родов результаты на COVID-19 уже были отрицательными, все же была опасность, что ребёнок ещё в утробе заразился коронавирусом. Бригада акушерского блока многопрофильной городской больницы №1 в составе врача-гинеколога Владимира Калашникова, врача-неонатолога Татьяны Евтюшкиной и акушерки Гаухар Дуйсенбаевой, а также сотрудников управления общественного здравоохранения боролись за две жизни», - рассказали в управлении общественного здравоохранения столицы.В итоге ребенок родился здоровым - с отрицательным результатом анализа на наличие COVID-19. Сейчас мама и малыш чувствуют себя хорошо.

