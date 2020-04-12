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    Бориса Джонсона выписали из больницы

    12 Апреля 2020, 21:01

    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, у которого был обнаружен коронавирус, выписан из лондонской больницы Сент-Томас и продолжит восстановление в своей загородной резиденции Чекерс, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

    В заявлении Даунинг-стрит о здоровье Джонсона сказано: «Согласно совету его медицинской команды, премьер-министр не будет немедленно возвращаться к работе. Он хотел бы поблагодарить всех сотрудников больницы Сент-Томас за ту замечательную помощь, которая ему была оказана».

    Ранее Джонсон заявил, что обязан жизнью сотрудникам британской Национальной системы здравоохранения. В четверг 55-летнего Джонсона выписали из отделения реанимации, где он провел три дня.

    Как передает политический корреспондент Би-би-си Бен Райт, офис премьера не хочет делать прогнозов в отношении того, когда Джонсон снова появится в своем кабинете на Даунинг-стрит. «Ожидается, что в течение ближайших недель премьер-министр будет отдыхать и восстанавливаться, его обязанности продолжит выполнять министр иностранных дел Доминик Рааб», - сообщает Бен Райт.

    Премьер-министр Великобритании был помещен в больницу в минувшее воскресенье после того, когда его состояние ухудшилось. Коронавирус у Джонсона был диагностирован 27 марта, после чего он самоизолировался в своей резиденции на Даунинг-стрит.

    В четверг Джонсона перевели в реанимацию, однако, как заявляли в британском правительстве, у него не было воспаления легких. Премьер-министр получал кислород, но дышал самостоятельно и не был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

    Британцев призывают оставаться дома, несмотря на теплую погоду. Жителям страны разрешено заниматься спортом на свежем воздухе, но не загорать в парках.

    Эксперты отмечают, что в последние дни количество смертей в Британии остается примерно на одном уровне, однако пока рано делать выводы о том, был ли пройден пик эпидемии.

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    Здравоохранение Великобритания
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