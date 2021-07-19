Борис Джонсон уходит на самоизоляцию

ЛОНДОН. EURONEWS - КАЗИНФОРМ - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон будет полностью, а не частично соблюдать правила самоизоляции после контакта с заразившимся коронавирусом министром здравоохранения Соединенного королевства Саджидом Джавидом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Об этом сообщили в премьерской канцелярии на Даунинг-стрит, после того как Джонсон подвергся критике за намерение воспользоваться специальной программой, которая позволяла бы ему ходить на работу, ежедневно сдавая тесты на COVID-19.

Напомним, министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид заболел коронавирусом в легкой форме. Джавид считает, что относительная мягкость заболевания связана с тем, что он получил две дозы вакцины.

Премьер-министр Борис Джонсон перенес COVID-19 в апреле 2020 года. После этого он назвал своего новорожденного сына в честь спасших его врачей.