Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Борис Джонсон переведен из реанимации в общее отделение

    10 Апреля 2020, 08:12

    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, госпитализированный с коронавирусом, переведен из отделения реанимации и интенсивной терапии больницы Сент-Томас в общее отделение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

    55-летний Джонсон в воскресенье был госпитализирован с «устойчивыми симптомами» COVID-19 - кашлем и повышенной температурой, а в понедельник, когда его состояние ухудшилось, его перевели в отделение реанимации.

    «Премьер-министр сегодня вечером был перемещен из реанимации в палату, где за его состоянием продолжат тщательно наблюдать», - заявил представитель правительства.

    «Он в великолепном расположении духа», - добавил пресс-секретарь.

    Напомним, Борис Джонсон подтвердил, что у него обнаружен коронавирус 27 марта, и с тех пор он самоизолировался. На период болезни обязанности Бориса Джонсона в качестве главы правительства исполняет министр иностранных дел Доминик Рааб.

    Автор:

    Здравоохранение Великобритания
    Новости по теме
    Новости по теме
    В Центре ядерной медицины начали производить новое лекарство для борьбы с онкологией
    Ерболат Досаев прокомментировал распространение ВИЧ в центральной больнице Алматы
    Таразские врачи помогли родить ребенка женщине с тяжелым диагнозом
    От 1,5 до 5 миллионов  получили молодые медики в Карагандинской области
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге