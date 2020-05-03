Борис Джонсон назвал сына в честь спасших его врачей

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Премьер-министр Борис Джонсон и его невеста Кэрри Саймондс назвали своего новорожденного сына Уилфрид Лори Николас. Он будет носить фамилию отца - Джонсон, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

Как написала Кэрри Саймондс в своем Инстаграм-аккаунте, имена были выбраны в честь прадедушек мальчика и двух врачей, которые лечили Бориса Джонсона в больнице, куда он попал, заразившись Covid-19.

Ребенок у пары родился спустя пару недель после того, как Борис Джонсон выписался из больницы, где лечился от коронавирусной инфекции.

Уилфридом звали дедушку Бориса Джонсона по отцовской линии, а Лори - дедушку Кэрри. Имя деда премьер-министра при рождении было Осман Уилфрид Кемаль, однако во время Первой мировой войны он сменил турецкую фамилию на Уилфрид Джонсон.

Как написала Кэрри Саймондс, еще одно имя сыну, Николас, они дали в честь «доктора Ника Прайса и доктора Ника Харта - двух врачей, которые в прошлом месяце спасли Борису жизнь».