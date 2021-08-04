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    Борец-вольник Нурислам Санаев вышел в полуфинал Олимпиады в Токио

    4 Августа 2021, 10:05

    ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Казахстанский борец вольного стиля Нурислам Санаев (57 кг) провел свою вторую схватку на Олимпиаде-2020 в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Соперником Санаева на стадии 1/4 финала стал чемпион мира и Азии 2017 года из Японии Юки Такахаси.

    Итогом упорного поединка стала победа представителя Казахстана по очкам. Его следующий оппонент определится позднее. Такахаси же может продолжить выступление в утешительном раунде, если Санаев доберется до финала турнира. Полуфиналы стартуют с 15:15.

    Напомним, что на старте состязания Нурислам оказался сильнее борца из Гвинеи-Бисау Диамантино Юна Фафе — 7:0.

    Фото: НОК Казахстана, Женис Ыскыбай

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    Спорт Олимпиада
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