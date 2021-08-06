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    Борец-вольник Даулет Ниязбеков стартовал с победы на Олимпиаде

    6 Августа 2021, 09:28

    ТОКИО. КАЗИНФОРМ - В Токио продолжаются соревнования по видам борьбы. В очередной соревновательный день на ковер вышли представители вольной борьбы в весовой категории до 65 кг, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Даулет Ниязбеков, представляющий Казахстан в этой весовой категории, стартовал с победы на турнире.

    В первом поединке казахстанцу предстоял бой с Алехандро Энрике Вальдесом Тобиером. Ниязбеков одержал уверенную победу над соперником со счетом 21:11.

    Фото: НОК Казахстана, Женис Ыскабай

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    Спорт Олимпиада
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