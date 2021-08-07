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    Борец Даулет Ниязбеков проиграл схватку за бронзовую медаль в Токио

    7 Августа 2021, 17:39

    ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Казахстанский борец вольного стиля Даулет Ниязбеков не смог завоевать бронзовую медаль на Олимпийских играх-2020 в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    В поединке за бронзовую награду турнира он встречался с представителем Индии Баджрангом Пунией. Поединок завершился со счетом 0:8 в пользу соперника Ниязбекова.

    Борец Ниязбеков Даурен - спортсмен ЦСК Минобороны РК.

    Отметим, что Баджарнг Пуния является чемпионом Азии, Азиатских игр и неоднократным призёром мира по вольной борьбе.

    Фото: НОК Казахстана, Женис Ыскабай

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    Спорт Олимпиада
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