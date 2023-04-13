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    Борец Болат Сакаев завоевал для Казахстана пятое «золото» чемпионата Азии

    13 Апреля 2023, 20:47

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский борец Болат Сакаев одолел своего соперника из Узбекистана Бекзода Абдурахмонова и завоевал для Казахстана пятую золотую медаль на чемпионате, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telеgram-канал «Спорт Шредингера».

    Казахстанский борец Болат Сакаев (79 кг) победил Бекзода Абдурахмонова - бронзового призера Олимпиады-2020, двукратного бронзового призера чемпионата мира (2014, 2018), двукратного чемпиона Азии (2015, 2017) и двукратного чемпиона Азиады (2014, 201).

    Для 31-летнего Болата Сакаева это «золото» - главное достижение на взрослом уровне. Ровно 10 лет назад он выигрывал чемпионат Азии среди юниоров.

    Теперь у Казахстана - 5 золотых медалей на домашнем чемпионате Азии в Астане.

    Также чемпионами стали Санжар Досжанов (70 кг) в вольный борьбе, Ибрагим Магомадов (72 кг) в греко-римской борьбе, Эльмира Сыздыкова (76 кг) и Жамиля Бакбергенова (72 кг) - в женской борьбе.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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