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    Борец Азамат Даулетбеков завоевал седьмое «золото» на чемпионате Азии

    14 Апреля 2023, 19:53

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский борец Азамат Даулетбеков (86 кг) победил иранца Алиреза Карими - трехкратного чемпиона Азии (2015, 2017 и 2019), серебряного призера ЧМ-2019 и бронзового призера ЧМ-2015, 2018 годов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «Спорт Шредингера».

    Казахстанский спортсмен второй год подряд становится чемпионом Азии, у него также есть «серебро» и «бронза».

    Азамат Даулетбеков победил Алиреза Карими со счетом 4:1 и принес Казахстану четвертое золото в вольной борьбе - до него выиграли Дархан Есенгали (74 кг), Болат Сакаев (79 кг) и Санжар Досжанов (70 кг).

    Всего у Казахстана на домашнем чемпионате Азии теперь 7 золотых медалей по трем видам борьбы.

    Также чемпионами стали Санжар Досжанов (70 кг) и Болат Сакаев (79 кг), Азамат Даулетбеков (86 кг) в вольный борьбе, Ибрагим Магомадов (72 кг) в греко-римской борьбе, Эльмира Сыздыкова (76 кг) и Жамиля Бакбергенова (72 кг) - в женской борьбе.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Боевые искусства
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