Борец Азамат Даулетбеков завоевал седьмое «золото» на чемпионате Азии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский борец Азамат Даулетбеков (86 кг) победил иранца Алиреза Карими - трехкратного чемпиона Азии (2015, 2017 и 2019), серебряного призера ЧМ-2019 и бронзового призера ЧМ-2015, 2018 годов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «Спорт Шредингера».

Казахстанский спортсмен второй год подряд становится чемпионом Азии, у него также есть «серебро» и «бронза».

Азамат Даулетбеков победил Алиреза Карими со счетом 4:1 и принес Казахстану четвертое золото в вольной борьбе - до него выиграли Дархан Есенгали (74 кг), Болат Сакаев (79 кг) и Санжар Досжанов (70 кг).

Всего у Казахстана на домашнем чемпионате Азии теперь 7 золотых медалей по трем видам борьбы.

Также чемпионами стали Санжар Досжанов (70 кг) и Болат Сакаев (79 кг), Азамат Даулетбеков (86 кг) в вольный борьбе, Ибрагим Магомадов (72 кг) в греко-римской борьбе, Эльмира Сыздыкова (76 кг) и Жамиля Бакбергенова (72 кг) - в женской борьбе.

