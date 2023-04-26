Борцы Роман Власов и Акжол Махмудов провели дуэль взглядов перед встречей в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы пройдет турнир международной борцовской лиги Poddubny Wrestling League-4, в котором примут участие чемпионы мира, призеры и победители Олимпийских игр. Главным событием вечера станет долгожданное противостояние топовых борцов в весе до 77 килограммов – россиянина Романа Власова и кыргызстанца Акжола Махмудова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

PWL-4 – четвертый турнир престижной Борцовской лиги Поддубного. Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили на пресс-конференции поприветствовал участников, пожелал им удачи и заявил, что Казахстан имеет великую борцовскую историю с большими победными традициями.

«В советское время казахи побеждали на Спартакиаде народов СССР, попадали в состав сборной Советского Союза, побеждали на Олимпийских играх – это Жаксылык Ушкемпиров, Анатолий Быков, Валерий Резанцев. Казахстан имеет колоссальную борцовскую традицию. Сегодня Казахстан также является одним из основных претендентов практически во всех весовых категориях по трем олимпийским дисциплинам на пьедестал любого уровня. Хотел бы от души поприветствовать всех наших великих спортсменов, чемпионов мира и Европы, Олимпийских игр, которые здесь собрались, чтобы показать свое мастерство. Я убежден, что нас ждут бескомпромиссные поединки, интерес к которым будет не ниже, чем к чемпионатам Европы и Азии, которые были завершены совсем недавно», – сказал Михаил Мамиашвили.

Он также поблагодарил генерального партнера международной борцовской лиги – букмекерскую компанию Olimpbet за поддержку и за то, что разделяет стремление чемпионов быть лучше и объединяет борцовский мир.

«Для меня вольная борьба – один из самых любимых видов спорта, и мы надеемся, что этот турнир подарит много новых болельщиков, и сделает этот прекрасный спорт еще популярнее. Я уверена, нас ждут увлекательные схватки», – заметила директор по маркетингу СНГ Olimpbet Елена Мелешина.

Исполнительный директор Poddubny Wrestling League Юрий Федоров рассказал, почему турнир решили провести в Казахстане. По его словам, такое предложение поступило от компании Olimpbet.

«Мы эту идею поддержали также по еще одной простой причине. У нас было создано стриминговое борцовское телевидение, и одним из лидеров по количеству просмотров борцовского контента был Казахстан. Поэтому мы стремимся проводить турниры такого уровня там, где нас больше смотрят», – пояснил он.

Борцовская лига состоится 26 апреля во Дворце спорта и культуры имени Балуана Шолака. Начало в 19:00. Главные события вечера – встреча двукратного олимпийского чемпиона Романа Власова (Россия) против действующего чемпиона мира из Кыргызстана Акжола Махмудова в греко-римской борьбе и схватка олимпийского чемпиона Заура Угуева (Россия) против действующего чемпиона мира из Албании Зелимхана Абакарова в вольной борьбе. Гонорарный фонд турнира составит 20 миллионов рублей (112 миллионов в пересчете на тенге).

Перед схваткой Акжол Махмудов и Романа Власов провели дуэль взглядов и поделились своими ожиданиями. Они поблагодарили организаторов Лиги за поддержку, возможность проявить себя и расти.

«Для меня это большое событие и огромный вызов. Акжол Махмудов один из величайших борцов на сегодня, он является украшением греко-римской борьбы. Поэтому я хочу с ним бороться. Это также и желание болельщиков, они ждут эту встречу больше 6 лет. Все, кто следит за моей карьерой, знает, что мы с Акжолом близко дружим. Я сильно уважаю его не только, как чемпиона на ковре, но и за его пределами. Он очень хороший, воспитанный человек. Мне сложно будет настроиться на эту схватку, но я чувствую ответственность перед многими людьми, которые с меня берут пример. Убежден, что наше противостояние с Акжолом останется в истории. Поэтому я сделаю все, чтобы победить», – сказал Роман Власов.

Акжол Махмудов пообещал показать достойную и зрелищную борьбу.

«Я знаю, что Роман подошел к турниру очень ответственно. Он готовился очень серьезно. Но я тоже не хочу обидеть своих близких, товарищей по команде, тренеров и болельщиков. Поэтому я тоже настроен на победу, готов на шесть минут отложить наши дружеские отношения, я думаю, что у нас получится показать на что мы способны. Я буду бороться за победу», – добавил он.

Всего в рамках PWL-4 планируется 19 схваток с участием лучших борцов мира в вольной, греко-римской и женской борьбе, включая встречи между юными участниками из России и Казахстана.

Нашу страну в престижной Лиге представят пять спортсменов – двукратный серебряный призер чемпионата мира, чемпионка Азии Жамиля Бакбергенова (72 кг), чемпион Азии, пятикратный чемпион Казахстана, бронзовый призер чемпионата мира 2022 Азамат Даулетбеков (86 кг) и чемпион Азии Болат Сакаев (79 кг). В категории PWL school выступят Алем Толеубеков (32 кг) и Ахмет Жанатхан (38 кг).