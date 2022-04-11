Борьбу с саранчой усилят в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В этом году большую угрозу для аграриев может создать марокканская саранча, которую считают врагом пахотных земель. Аким Туркестанской области Омирзак Шукеев поручил усилить превентивные меры по предотвращению потерь крестьян от вредителей. Специалисты обработают высокоэффективными препаратами более 30 тысяч гектаров посевов.

Общий земельный фонд Туркестанской области составляет 11,6 млн га, из них 4,2 млн га гектар - это земли сельскохозяйственного назначения.

Проведен мониторинг свыше 1 млн га земли. В связи с выработкой иммунной системы к химическим веществам у насекомых-вредителей с прошлого года специалисты применяют препараты «Энжио» (Швейцария) и «Вантекс» (Дания), биологическая эффективность которых - 94%. В этом году в работах по обработке территорий будет задействовано более 200 человек. Большая часть рабочих будет направлена через центр занятости.

На еженедельном аппаратном совещании под председательством акима области говорили о мерах по обеспечению ветеринарной и фитосанитарной безопасности. Сегодня в реорганизованной ветеринарной службе работают около 2000 специалистов.

В своем Послании Глава государства уделил большое внимание дальнейшему развитию ветеринарии, в том числе повышению заработной платы ветеринарным специалистам. В связи с этим зарплата ветврачей на сельском уровне выросла на 25%, на районном - на 10%, на областном - на 5%.

Для повышения качества ветеринарных мероприятий в прошлом году из местного бюджета было выделено 16 единиц специально оборудованных автомобилей «УАЗ»-фермер, 16 камерных холодильников для хранения биопрепаратов, около 200 витринных холодильников, более 800 термочемоданов, а также инвентарь для содержания собак, 390 единиц комплектов компьютеров. Кроме того, 16 ветеринарных организаций районов и городов объединены в областное государственное коммунальное предприятие «Ветеринарная служба». Эта практика проводится в стране впервые. В результате того, что акцент делается не на количество специалистов, а на качество их работы, уровень оказываемых ими услуг заметно улучшился.

В этом году на борьбу с 16-ю особо опасными болезнями животных - нодулярным дерматитом, бешенством, ящуром, сибирской язвой, туберкулезом, эмфизематозом, эхинококкозом - выделено более 40 млн доз препаратов, более 6 млн доз уже использованы, согласно плану.

Для профилактики весенне-осенних энзоотических заболеваний ожидается поставка 143,7 тыс. флаконов для вакцинации крупного рогатого скота (верблюдов, лошадей, коров), 93,2 тыс. флаконов - для вакцинации мелкого рогатого скота (овец, коз); 35,6 тонны жидких препаратов для обеззараживания придомовых помещений и прилегающих территорий и 111,7 тонн порошковых препаратов для обеззараживания водоемов.



