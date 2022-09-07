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    Борьбу с огнем продолжают в горах района Алтай и в лесу Курчумского района

    7 Сентября 2022, 14:48

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В районе Алтай кустарник и траву на территории КГУ «Зыряновского лесного хозяйства» и «Быковского лесничества» продолжают тушить местные исполнительные органы, лесники, «Казавиалесоохрана», пожарные ДЧС ВКО в горной местности на предварительной площади 700 га, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

    Для тушения пожара, который бушует в регионе четвертые сутки, задействован вертолет МИ-8 с водосливным устройством.

    По информации пресс-службы, угрозы населенным пунктам нет.

    В ДЧС ВКО и на месте пожара была организована работа оперативных штабов. Всего в ликвидации задействовано более 320 человек и 25 единиц техники.

    На сегодняшний день в связи с жаркой погодой в регионе пожароопасная ситуация в области сохраняется. Четвертый и пятый класс пожарной опасности. ДЧС ВКО напоминает гражданам, что при вышеуказанной обстановке не допускается:

    - разводить костры в лесостепной зоне;

    - бросать горящие спички, окурки и вытряхивать из курительных трубок горячую золу;

    - употреблять при охоте пыжи из легковоспламеняющихся или тлеющих материалов;

    - курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим;

    - проводить отжиги травянистой растительности.

    При пожаре необходимо сразу же сообщать по номерам 101 и 112.

    Ранее сообщалось, что третьи сутки тушат пожар в горах ВКО.

    Также в пресс-службе ведомства сообщили о еще одном пожаре. В Курчумском районе на территории РГУ «Маркакольское лесное хозяйство», Бобровского лесничества и Тоскаинского сельского округа произошло загорание травы, кустарника, деревьев. Предварительная площадь пожара составляет 300 га. Ближайший населенный пункт – село Тоскаин, оно расположено в 10-ти километрах. Угрозы для него нет. Всего в борьбе с огнем задействовано: более 270 человек и 34 единицы техники пожарных ДЧС ВКО, лесников, местных исполнительных органов, сотрудников полиции.

    Тушение осложнено труднодоступной горной местностью, погодными условиями. Также задействованы вертолеты «МИ-8» и «Еврокоптер». Силы и средства были дополнительно усилены из города Усть-Каменогорска.

    Большую поддержку и помощь в обеспечении горячего питания участвующим в пожаре оказывают сотрудники акимата Тоскаинского сельского округа Курчумского района.


    Кадр из видео

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Восточно-Казахстанская область Происшествия Пожар
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