Борьбу с коррупцией должно осуществлять всё общество – Аманжол Әлтай

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Очередным гостем проекта Антикоррупционной службы «AntikorLive» стал один из известных акынов-импровизаторов страны, доктор филологических наук, профессор Аманжол Әлтай. Темой разговора стало обсуждение значимости традиционных ценностей в формировании антикоррупционной культуры, передает МИА «Казинформ».

В своём выступлении гость отметил, что испокон веков казахское общество негативно относилось к коррупции. Об этом свидетельствуют многочисленные произведения казахских поэтов и философов, где резкой критике подвергаются низменные пороки человека и восхваляются честность, справедливость и порядочность.

Говоря о формировании антикоррупционной культуры он акцентировал внимание, что в этом вопросе необходимо усердно работать в двух направлениях – это повышение уровня образования и системная воспитательная работа. В этом контексте Аманжол Альтай указал на важность возобновления преподавания предмета «Рухани мұра».

По его словам, данный курс, который ранее преподавался в ЕНУ им. Л. Гумилёва, сегодня показывает свою жизненную необходимость и актуальность. При этом, он предложил масштабировать данную идею на всю страну.

В вопросах усиления борьбы с коррупцией, по мнению А. Альтая следует ужесточить наказания, так как коррупция – это деяние, которое наносит вред не только сегодняшнему поколению, но и будущим.