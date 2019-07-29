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    Борьба с торговлей людьми: как Казахстан будет сотрудничать с ООН

    29 Июля 2019, 17:03

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве внутренних дел состоялась встреча министра Ерлана Тургумбаева с координатором Международной организации по миграции в Центральной Азии (Агентство ООН по миграции), главой миссии в Казахстане, Кыргызской Республике, Туркменистане и Узбекистане Деяном Кесеровичем, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Хотел бы поблагодарить Вас за ту работу в сферемиграции, которая была проведена в РК. За 7 лет пребывания в этой должности, Выорганизовали хорошую работу МВД. Совместно с Вами мы пресекли много фактовторговли людьми, эксплуатации иностранных граждан. Также большая работа былапроведена по установлению лиц без гражданства», - сказал Ерлан Тургумбаев навстрече в МВД.

    В свою очередь, Деян Кесерович рассказал об основныхнаправлениях совместной работы.

    «Почему так важна внутренняя миграция? Потому чтобольшая часть населения Казахстана живет в южных регионах. С другой стороны,есть ВВП, который нарабатывается на западе и на севере. В 30-ке развитых странмира, куда стремится попасть Казахстан, внутренняя миграция составляет 20%. ВКазахстане внутренняя миграция составляет лишь 5%», - сказал он.

    Спикер также заверил, что работа по этническоймиграции также не будет приостановлена.

    В ходе встречи была отмечена успешная реализациятрехгодичного межрегионального проекта «Борьба с торговлей людьми через противодействиевербовке посредством Интернета». Результаты проекта в МВД пообещалипрезентовать на заседании Межведомственной комиссии по вопросам борьбы снезаконным вывозом, ввозом и торговлей людьми.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    ООН Права человека МВД РК
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