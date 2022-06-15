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    Борьба с суицидом успешно ведется с помощью ЮНИСЕФ в Туркестанской области

    15 Июня 2022, 16:35

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Борьба с суицидом успешно ведется с помощью ЮНИСЕФ в Туркестанской области. Об этом сообщил аким Туркестанской области Умирзак Шукеев на пресс-конференции Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Работа по вопросам суицида – это тонкая, как оказалось, материя. Это болезнь. Нельзя здесь с какими-то административными мерами, давлением, или, вообще, обвинениями подходить к этому делу. Это болезнь, ее надо лечить, используя мировой опыт. Поэтому мы привлекаем специалистов ЮНИСЕФ, республиканского уровня. Разработали программу по борьбе с суицидом. Из 32 случаев суицида с начала года 12 доведенных до конца и 20 недоведенных. С этими 20-тью надо работать психологам. Надо делать опросники, через них мы узнаем, в чем причина. Разные бывают причины. Взаимоотношения в трудной семье, или со сверстниками, без личных отношений между мальчиками и девочками тоже не обходится. Такого рода причины. Поэтому нужно бороться с причинами. Мы создали специальные комиссии в каждом районе, привлекли психологов, ювенальную полицию. И по каждому случаю вырабатываем меры, в том числе, проводим тренинги», – сказал У. Шукеев, отвечая на вопросы журналистов.

    Аким подчеркнул, что только такими мягкими способами можно бороться с суицидом.

    В целом, по словам У. Шукеева, количество суицидов в области сокращается, и работа будет продолжаться.

    У. Шукеев также отметил, что количество суицидов в Туркестанской области, хотя и больше, чем в других регионах, в абсолютном выражении, но этот показатель пропорционален численности населения и не выше среднереспубликанского уровня.

    Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ, UNICEF) – международная организация помощи детям всего мира, действующая под эгидой Организации Объединенных Наций.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Туркестанская область Акимат Регионы Общество ЮНИСЕФ
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