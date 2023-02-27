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    Борьба с наркобизнесом: типографии Тараза будут сообщать о наличии запрещенного контента

    27 Февраля 2023, 19:46

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Сотрудничать с полицией для борьбы с наркобизнесом готовы типографии Тараза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции Жамбылской области, сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области встретились с руководителями типографий Тараза.

    Полицейские ознакомили предпринимателей с предписаниями о недопущении при выпуске продукции (баннеров, билбордов, листовок) пропаганды и рекламы наркотических средств, предупредили, что нельзя указывать QR-коды со ссылками на сайты, на которых продают запрещенные вещества.

    Бизнесменов предупредили об уголовной ответственности по статье 299-1 УК РК и об административной ответственности по статье 423 КоАП РК «Пропаганда или незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, прекурсоров».

    В случае выявления запрещенного контента или подозрительных ссылок сотрудники полиции попросили типографских работников звонить в полицию.

    Руководитель занимающегося типографской деятельностью товарищества «Рысбаева и Ко» Сауле Рысбаева подчеркнула, что ее компания уже много лет оказывает содействие полиции в борьбе с преступностью.

    «С усилением борьбы против незаконного оборота наркотиков преступники стали придумывать новые сценарии для своих жертв. В соответствии с поручением Министерства внутренних дел РК проводится профилактическая работа, чтобы не допустить участия типографии в черном бизнесе наркодилеров. С представителями региональных печатных организаций проведена информационно-разъяснительная работа. Они выразили готовность сотрудничать с нашими сотрудниками и оперативно информировать о наличии запрещенного контента при поступлении заказов», - рассказал начальник управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области подполковник полиции Алим Бажикбаев.

    Видео пресс-службы департамента полиции Жамбылской области

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Борьба с наркотиками Тараз
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