Борьба с коррупцией в Вооруженных силах: какую работу проводят в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Какая работа проводится в Казахстане по борьбе с коррупцией в Вооруженных силах страны, пояснил начальник управления по противодействию коррупции главного управления военной полиции Вооруженных сил, полковник юстиции Алмас Баймухамбетов на онлайн-брифинге Министерства обороны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Работа по противодействию коррупции в Вооруженных силах проводится в строгом соответствии с законодательством о противодействии коррупции, программными руководящими документами. В этой работе задействованы все должностные лица Вооруженных сил. Этого требует не только закон, но и устав, и функциональные обязанности, в пределах компетенции.

Военная полиция в соответствии с законодательством проверяет в воинских частях соблюдение военнослужащими требований законодательства о противодействии коррупции, вносит представления по устранению обстоятельств, способствующих коррупции, проводит полиграфологическое исследование в отношении лиц, назначаемых на должности с высоким риском совершения коррупционных правонарушений», - рассказал Алмас Баймухамбетов.

По словам Алмаса Баймухамбетова, органы воспитательной работы включены в процесс формирования антикоррупционной культуры военнослужащих. В этой работе задействованы и общественные институты как Комитет солдатских матерей, службы по работе с членами семей военнослужащих.

Алмас Баймухамбетов также отметил, что ранее Министерство обороны активно участвовало в реализации антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015-2025 годы. 2 февраля текущего года, Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами утвердил Концепцию антикоррупционной политики Республики Казахстан на пятилетний период, в соответствии с которой предусматриваются новые подходы в работе по противодействию коррупции.

«Ожидается принятие ряда законодательных инициатив. Одна из которых – проведение проверки на добропорядочность. Мы предложили, чтобы в этой работе приняла участие и военная полиция, проверку проводили в отношении командиров воинских частей и начальников учреждения. Поводом для этого явились реакции, полученные в ходе проверки через полиграф», - сказал начальник управления по противодействию коррупции главного управления военной полиции ВС РК.

«Новым подходом в работе по противодействию коррупции является привлечение общественности. В частности, одна из мер противодействия коррупции – это анализ коррупционных рисков. В последнее время мы подключаем общественность и открыты», - отметил он.

В Сенате Парламента находится законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты. В том числе в Закон «О воинской службе и статусе военнослужащих», в котором предусматривается норма, в соответствии с которой будет проводиться исследование в отношении определенной категории лиц при аттестации по решению министра обороны.

По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры, в 2021 году за Вооруженными силами учтено 20 коррупционных преступлений, тогда как за 2020 год было совершено 30 коррупционных преступлений. Снижение коррупционных преступлений составило 33% или в полтора раза.

«За январь текущего года учтено одно коррупционное преступление. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года снижение коррупции составляет 67%, с трех до одного. Конечно же, речь здесь не идет о сокрытии коррупционных преступлений, потому что органы военной полиции и другие органы Министерства обороны являются инициаторами выявления этих преступлений. Зарегистрированные в текущем году преступления были выявлены с участием военнослужащих военной полиции и военно-следственного органа. Необходимо отметить, что каждое третье коррупционное преступление выявлено и раскрыто по инициативе, по заявлениям самих военнослужащих, что говорит о повышении и формировании антикоррупционной культуры военнослужащих», - отметил Алмас Баймухамбетов.

Вместе с тем, ведомство разработало проект плана мероприятий по реализации Концепции антикоррупционной политики Республики Казахстан на 2022-2026 годы.