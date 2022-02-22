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    Болотоходы, вахтовки и плавсредства готовят перед паводком в СКО

    22 Февраля 2022, 20:32

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Начальник департамента по чрезвычайным ситуациям по Северо-Казахстанской области Рамиль Камалов на заседании акимата рассказал, как спасатели готовятся к паводку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В этом году на контроле у спасателей 85 населенных пунктов, подверженных подтоплению. Из них 30 могут пострадать от подъема уровня рек, 13 – от переполнения и разлива озер, 42 – от талых поверхностных вод.

    «Для оперативного реагирования на угрозы паводка в области создана группировка сил и средств из числа сотрудников правоохранительных органов, включая подразделения ДЧС, полиции и национальной гвардии, в составе 475 человек и 134 единиц техники. С учетом складывающейся обстановки отработан механизм размещения и передислокации имеющихся сил и средств. Реагирование на паводковые проявления будет по ходу развития обстановки, начиная с притоков и малых рек, с последующим перемещением на основные водные артерии», - сообщил Р. Камалов.

    Спасатели подготовили 10 высокопроходимых вахтовок для перевозки и эвакуации населения, пять болотоходов-вездеходов, пять плавательных средств, 85 мотопомп, 370 водонепроницаемых костюмов и 21 палатку вместимостью более 400 человек.

    С 21 февраля начались рейды по информированию населения о мерах по снижению рисков от паводков.

    «Необходимо активизировать вывоз снега из населенных пунктов, в особенности с окраин Петропавловска и из населенных пунктов, уязвимых в паводковом отношении. Для безопасного пропуска воды уже в марте необходимо провести взрывные работы и работы по резке льда на проблемных участках рек. Для контроля за паводковой обстановкой, координации действий органов управления на базе департамента будет развернут областной противопаводковый штаб», - сказал Р. Камалов.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Паводок МЧС
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