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    • Болезни органов дыхания и кровообращения – основные причины смерти жителей СКО

    13 Августа 2022 19:17

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в первом полугодии родились 2 874 человека, скончались – 3 320. Такие данные приводит департамент Бюро национальной статистики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации ведомства, среди новорожденных 1455 мальчиков и 1419 девочек. Около 43% малышей появились на свет в Петропавловске. Среди районов области наиболее высокий коэффициент рождаемости в Уалихановском, Акжарском и Жамбылском районах. Наиболее низкая рождаемость по области - в Кызылжарском районе, Аккайынском и Мамлютском районах.

    Среди основных категорий причин смерти населения наибольший удельный вес занимают болезни органов дыхания – около 16%, болезни системы кровообращения – 15%, болезни органов пищеварения – 9%, новообразования – 7%, несчастные случаи, отравления и травмы – почти 7%.

    Во втором квартале по области зарегистрировали 1 519 браков. По данным органов регистрации актов гражданского состояния, без учета решений судов о расторжении брака 323 пары развелись.

    Численность населения региона на первое июля составила 534 тыс. человек. В том числе городского – 252,1 тыс. и сельского – 281,9 тыс.


    Автор:

    Олеся Жуковень

    #Северо-Казахстанская область #Демография #Статистика #Общество
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