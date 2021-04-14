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    Болеющие коронавирусом пытались войти в объекты, работающие по проекту «Ashyq»

    14 Апреля 2021, 19:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Есть факты, когда лица, болеющие коронавирусом, входили в объекты, работающие по проекту «Ashyq». Об этом рассказала председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Задача проекта «Ashyq» - в первую очередь, не допустить входа в объекты лиц с положительным ПЦР-тестом. Как мы уже говорили, такие факты есть. Люди, зная, что у них ПЦР положительный, нарушают режим. Вторая категория – контактные лица. Лица, которые также должны находиться на самоизоляции 14 дней, но при этом нарушают режим», - рассказала Айжан Есмагамбетова.

    Она отметила, что проект «Ashyq» позволяет запустить работу объектов, деятельность которых была ограничена или запрещена.

    «Поэтому сегодня пилот тестировался. Он, в принципе, показывает жизнеспособность. Его необходимо дальше распространять по всей стране», - добавила она.

    Ранее сообщалось, что не выполняющие требования объекты предпринимательства будут исключаться из проекта «Ashyq».

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Минздрав РК Здравоохранение Безопасность Цифровой Казахстан Общество Коронавирус в РК
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