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    Болейте за нас. Алга, Казахстан! - Василий Левит перед вылетом на Олимпиаду

    17 Июля 2021, 01:07

    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - 16 июля основная часть команды олимпийцев из Казахстана отправилась в Японию. Титулованный боксер Василий Левит перед вылетом обратился к казахстанцам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Василий Левит: «Друзья, приветствую. Дождались, сегодня вылетаем. Болейте за нас, поддерживайте. Алга, Казахстан».

    Также с небольшим заявлением выступил и ватерполист Мурат Шакенов.

    «Вылетаем в Токио. Осталось не так много времени. Постараемся выложиться на все сто процентов. Алга, Казахстан».

    Первая часть делегации вылетела из Алматы в Токио чартерным рейсом с исключительными мерами безопасности. Контакты делегации, персонала аэропорта и авиакомпании сведены к минимуму. Все авиационные сотрудники дважды прошли ПЦР-тестирование.

    Вторым рейсом 28 июля, в соответствии с графиком выступлений, в Японию отправятся борцы, команды по художественной гимнастике, артистическому плаванию, пятиборью и часть легкоатлетов – всего 43 человека.

    Всего в составе олимпийской команды Казахстана 96 спортсменов, которые завоевали 97 лицензий.

    Церемония открытия Олимпийских игр начнётся на токийском стадионе 23 июля в 17 часов по времени Нур-Султана.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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