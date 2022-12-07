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    Болельщики сборной Марокко празднуют выход в четвертьфинал чемпионата мира по футболу

    7 Декабря 2022, 02:26

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Марокканцы вышли на улицы, чтобы отпраздновать первый в истории выход национальной сборной по футболу в четвертьфинал чемпионата мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал ТАСС.

    Болельщики сборной Марокко празднуют победу в 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Катаре над сборной Испании. Десятки тысяч болельщиков сборной Марокко вышли на улицы Дохи, чтобы отпраздновать первый в истории их сборной выход в четвертьфинал чемпионата мира по футболу.

    «Тысячи человек вышли на Елисейские поля в Париже, куда стянуты большие силы полиции и жандармерии», - говорится в публикации ТАСС.

    Как ранее сообщалось, сборная Марокко сенсационно обыграла Испанию и впервые вышла в четвертьфинал ЧМ-2022.



    Фото: ТАСС
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