Болельщики ЧМ по-футболу критикуют хорватскую модель за наряды: В Катаре тебе не рады

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Наряд хорватской модели Иваны Кнолль стал одной из самых обсуждаемых новостей на Чемпионате мира по футболу. Девушка своим нарядом словно выступает против традиций страны-хозяйки Катара. Перед началом ЧМ-2022 организаторы попросили гостей соблюдать и уважать традиции мусульманской страны, а женщинам было рекомендовано одеваться поскромнее, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Поведение и наряд хорватской модели Иваны Кнолль раскритиковали многие болельщики Чемпионата мира по футболу. Под публикациями в Instagram можно прочитать различные осуждающие комментарии.

«Разве ты не знаешь правил, по которым в Катаре нельзя так одеваться? Какой позор, где же твое уважение», - пишет пользователь с ником @syarief.

«Ты должна уважать нашу культуру. Тебе не рады в Катаре», - пишет @sultan8899.

Еще один пользователь Сети @auraconda_ напомнил модели, что она находится в мусульманской стране и должна уважать традиции.

Однако Ивана Кнолль словно не обращает внимания на негативные комментарии касательно ее наряда и продолжает посещать матчи чемпионата мира, провоцируя болельщиков, и публикует новые фотографии в откровенных нарядах.

Вирусным стал снимок, на котором колоритный катарский болельщик в национальной одежде фотографирует девушку с пышными формами в достаточно откровенном наряде. Ранее Кнолль подвергалась критике в Катаре за пикантные образы, однако выражение лица фотографирующего ее болельщика транслирует явно не недовольство, пишет портал Чемпионат.

Вопреки мимике катарского фаната, известный арабский бизнесмен Мохаммед Хассан Аль-Джефаири настаивает, что мужчины фотографировали Кнолль «потому что она им не нравилась и была неподобающе одета».

«К вашему сведению, наши болельщики фотографируют Кнолль не потому, что она им нравится, а потому, что им не нравится, как она неподобающе одета. Вам это подтвердит любой житель Катара. Он фотографировал, чтобы сообщить об этом людям», - написал Аль-Джефаири в своих соцсетях.

Фото: championat.com

