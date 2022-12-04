Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 467.99 eur/kzt 488.82

    rub/kzt 7.7 cny/kzt 65.06
Прогноз погоды
Астана-19-21℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Болельщики ЧМ по-футболу критикуют хорватскую модель за наряды: В Катаре тебе не рады

    4 Декабря 2022, 19:01

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Наряд хорватской модели Иваны Кнолль стал одной из самых обсуждаемых новостей на Чемпионате мира по футболу. Девушка своим нарядом словно выступает против традиций страны-хозяйки Катара. Перед началом ЧМ-2022 организаторы попросили гостей соблюдать и уважать традиции мусульманской страны, а женщинам было рекомендовано одеваться поскромнее, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Поведение и наряд хорватской модели Иваны Кнолль раскритиковали многие болельщики Чемпионата мира по футболу. Под публикациями в Instagram можно прочитать различные осуждающие комментарии.

    «Разве ты не знаешь правил, по которым в Катаре нельзя так одеваться? Какой позор, где же твое уважение», - пишет пользователь с ником @syarief.

    «Ты должна уважать нашу культуру. Тебе не рады в Катаре», - пишет @sultan8899.

    Еще один пользователь Сети @auraconda_ напомнил модели, что она находится в мусульманской стране и должна уважать традиции.

    Однако Ивана Кнолль словно не обращает внимания на негативные комментарии касательно ее наряда и продолжает посещать матчи чемпионата мира, провоцируя болельщиков, и публикует новые фотографии в откровенных нарядах.

    Вирусным стал снимок, на котором колоритный катарский болельщик в национальной одежде фотографирует девушку с пышными формами в достаточно откровенном наряде. Ранее Кнолль подвергалась критике в Катаре за пикантные образы, однако выражение лица фотографирующего ее болельщика транслирует явно не недовольство, пишет портал Чемпионат.

    Вопреки мимике катарского фаната, известный арабский бизнесмен Мохаммед Хассан Аль-Джефаири настаивает, что мужчины фотографировали Кнолль «потому что она им не нравилась и была неподобающе одета».

    «К вашему сведению, наши болельщики фотографируют Кнолль не потому, что она им нравится, а потому, что им не нравится, как она неподобающе одета. Вам это подтвердит любой житель Катара. Он фотографировал, чтобы сообщить об этом людям», - написал Аль-Джефаири в своих соцсетях.

    Фото: championat.com

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Спорт Футбол Катар Чемпионат мира по футболу
    Новости по теме
    Новости по теме
    Названы позиции казахстанских боксеров в рейтинге IBF
    ЧМ по футболу: сборные Марокко и Испании, Португалии и Швейцарии сыграют за выход в 1/4
    Более 20 медалей завоевали карагандинские параспортсмены на Всемирных играх IWAS
    Стала известна третья пара четвертьфинала ЧМ-2022 по футболу
    Популярное
    1 Заменены порядка двух тысяч батарей во всех 12 домах, где нет тепла – аким Экибастуза
    2 Кумар Аксакалов обратился к костанайцам
    3 Когда снимут режим ЧС в Экибастузе
    4 Две новостройки остались без тепла в Караганде
    5 Назначен начальник управления Комитета по правовой статистике и спецучетам Акмолинской области
    Новости партнеров