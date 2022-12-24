Болельщики Аргентины создали ответную петицию: Франция, перестань ныть!

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Болельщики сборной Аргентины создали петицию, направленную на то, чтобы фанаты национальной команды Франции перестали просить о переигровке финала чемпионата мира 2022 года в Катаре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Championat.

На специальном сайте Change.org аргентинцы создали петицию с заголовком «Франция, перестань ныть!» Просьба аргентинских болельщиков является ответом на петицию французов с требованием переигровки финала чемпионата мира 2022 года из-за «продажного судейства». Петицию южноамериканцев поддержали почти 250 тысяч человек.

«С тех пор как мы обыграли их в финале чемпионата мира по футболу, французы не перестают ныть и жаловаться, не признавая, что Аргентина стала чемпионом мира. Наша просьба состоит в том, чтобы французы перестали ныть и признали, что Месси — лучший футболист в истории, а Мбаппе — его сын», — гласит описание петиции аргентинцев.

Ранее сообщалось, что почти 200 тысяч французов подписали петицию о переигровке финала ЧМ с Аргентиной.

Сборная Аргентины в третий раз в истории стала чемпионом мира по футболу.

Как сообщалось ранее, основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 3:3. Мбаппе отметился хет-триком, Месси — дублем. В серии пенальти сильнее оказались аргентинские футболисты — 4:2. Нападающий Франции Мбаппе получил Золотую бутсу ЧМ-2022.

Золотую перчатку ЧМ в Катаре получил вратарь Аргентины Эмилиано Мартинес. Месси признан лучшим игроком ЧМ-2022 в Катаре.

Сборная Аргентины устроила чемпионский парад в сопровождении верблюжьей полиции на ЧМ-2022. Аргентинцы празднуют победу своей сборной на ЧМ в Катаре.

Фото: Championat.