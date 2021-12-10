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      Северо-Казахстанская область

    Более восьми тысяч кубов фанеры выпустил комбинат в СКО

    10 Декабря 2021, 18:19

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов рассказал о работе фанерного комбината в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В СКО развивается промышленность, реализуются перспективные инвестпроекты. Это позволяет трансформировать индустриальную экономику. Год назад начали работать комбинат ламинированной фанеры и фабрика по выпуску мягких контейнеров», - сказал Кумар Аксакалов на брифинге в СЦК.

    По его словам, сейчас уже можно видеть результаты работы производств.

    «К примеру, фанерный комбинат с момента запуска выпустил 8,5 тысяч кубов продукции. Сейчас комбинат загружен на 100%, имеются заказы на три месяца вперёд. Наращивает обороты фабрика по выпуску мягких контейнеров. Со дня открытия уже произведено 220 тыс биг-бегов на 1,2 млрд тенге», - отметил аким.

    Ранее глава региона доложил о проводимой в сфере строительства работе.

    «В сфере строительства 2021 год отмечен для СКО периодом бурного роста. В регионе возводятся 53 многоэтажных дома, из них 23 – частными застройщиками. Будет сдано 3,5 тысячи квартир. Новое жилье получат 12 тысяч североказахстанцев. В этом году будет введено 340 тысяч квадратых метров жилья. В планах на следующий год построить до 400 тысяч квадратных метров», - сказал Кумар Аксакалов.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Инвестпроекты Северо-Казахстанская область Акимат Промышленность
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