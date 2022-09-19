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    Более восьми лет лишения свободы получил вымогатель в Костанайской области

    19 Сентября 2022, 15:41

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Департаментом АФМ по Костанайской области установлено, что банкротный управляющий компании вымогал у генерального директора и учредителя коммерческой организации 100 млн тенге за включение в реестр дебиторов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

    «Подозреваемый был задержан с поличным при получении 50 млн тенге от генерального директора и учредителя ТОО, половины от ранее оговоренной суммы.

    Указанный гражданин признан виновным в совершении уголовного правонарушения ему назначено наказание в виде восьми лет пяти месяцев лишения свободы», - говорится в публикации пресс-службы АФМ РК.
    Костанайская область Судебный процесс
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