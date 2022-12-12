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    Более тысячи жителей Павлодарской области стали жертвами интернет-мошенников

    12 Декабря 2022, 05:18

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Первый замначальника департамента полиции Павлодарской области встретился с жителями Баянаульского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В области зарегистрировано 1073 интернет-мошенничества, 9 жителей вашего района стали жертвами этого вида преступлений. Учитывая актуальность вопроса, в структуре департамента полиции создан отдел по борьбе с киберпреступностью, а также специальная группа, которая занимается раскрытием и расследованием всех совершенных на территории области мошенничеств», - сказал первый заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Жаскайрата Каирова в Баянаульском районе на отчетной встрече с населением.

    Выступив перед жителями района, он отдельно остановился на мошенничествах и особенно - на совершенных с помощью информационных технологий. Ж. Каиров призвал сельчан быть более бдительными и не поддаваться обману.

    Во встрече принял участие и заместитель акима Баянаульского района Ардак Ксентаев. Первый замглавы ДП отметил, что в целом районе снижается число преступлений.

    «К примеру, удалось добиться снижения убийств, краж чужого имущества - на 6 фактов, скотокрадств - на 8. Не допущено разбоев, грабежей и хулиганства, а также преступлений, совершенных несовершеннолетними. Сниженоколичество преступлений, совершенных в общественных местах, на 9 фактов, на 5 случаев - преступлений, совершенных в состоянии опьянения», - добавил Жаскайрат Каиров.
    Вместе с тем, несмотря на снижение противоправных деяний, на 2 случая выросло количество бытовых преступлений.
    «Исходя из анализа преступности, на предстоящий период полицией намечены и будут приняты все необходимые организационно-практические меры, направленные на стабилизацию криминогенной обстановки, уделив особое внимание профилактике краж чужого имущества, в том числе скота, преступлениям, совершаемых в общественных местах и на улицах, в состоянии алкогольного опьянения, рецидивной и подростковой преступности», - подчеркнул полковник Каиров.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область Борьба с преступностью МВД РК Мошенничество
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