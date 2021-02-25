Более тысячи женщин в Алматы смогут сделать ЭКО за счет ОСМС

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Более тысячи алматинцев смогут стать участниками программы ЭКО за счет медстраховки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С запуском системы обязательного социального медицинского страхования в 2020 году казахстанцам стала доступна дорогостоящая процедура по проведению экстракорпорального оплодотворения.

По словам директора алматинского филиала Фонда социального медицинского страхования Тлеухана Абилдаева, с 2010 года программа экстракорпорального оплодотворения включена в объём гарантированного объема бесплатной медпомощи. А с внедрением ОСМС эта процедура стала еще доступнее. Уже в этом году по республике 7000 алматинцев смогут стать участниками программы ЭКО за счет медстраховки, кандидаты по президентской социальной программе «Аңсаған сәби» смогут пройти процедуру ЭКО и получить возможность стать родителями.

«Если в 2020 году по городу Алматы было проведено 643 манипуляции ЭКО на сумму 563 млн тенге, то на этот год выделено 1,1 млрд тенге на 1238 услуг ЭКО. Рост в два раза», - прокомментировал директор филиала.

На сегодня по Алматы в рамках договора с Фондом медстрахования 7 медицинских организаций осуществляют реализацию экстракорпорального оплодотворения.

Чтобы стать участником программы ЭКО, желающим необходимо встать на учет по бесплодию в медицинской организации по месту прикрепления. Далее специальная комиссия при Управлении общественного здоровья в порядке очереди, а также по показаниям выдает квоты на получение услуги.

Напомним, что процесс проведения вспомогательных репродуктивных методов регулируется приказом МЗ РК от 15 декабря 2020 года. В нем определены критерии отбора для проведения процедуры искусственного оплодотворения. Например, на проведение ЭКО по квоте могут претендовать пациентки в возрасте от 18 до 42 лет, с нормальным соматическим, эндокринным статусом. Показатель антимюллеровского гормона (АМГ) должен быть больше 1,0 нанограмм/миллилитр, фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) меньше 12, общее количество антральных фолликулов - не меньше шести.

Во всем мире ЭКО проводят уже более 40 лет, а в Казахстане эту процедуру внедрили с 1996 года. К настоящему времени в стране по данной методике родилось более 22 тысяч детей. Еще свыше 11 тысяч женщин стоят на учёте по бесплодию.



