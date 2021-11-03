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Более тысячи водителей купили права в спецЦОНах: МВД обратилось к казахстанцам

Редактор:  
Гульмира Байзакова
3 Ноября 2021, 13:31
Более тысячи водителей купили права в спецЦОНах: МВД обратилось к казахстанцам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с информацией, что в спецЦОНах Акмолинской и Костанайской областей свыше тысячи водителей купили права, Министерство внутренних дел обратилось к казахстанца. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

«Уже более двух лет полиция не участвует в приеме теоретических и практических экзаменов у кандидатов в водители. Сотрудниками полиции осуществляется лишь проверка кандидатов на получение прав по ведомственным учетам на предмет лишения прав и иной информации», – заявили в Комитете административной полиции МВД.

По словам представителей ведомства, это было сделано для минимизации контакта граждан с полицией при выдаче водительских удостоверений и исключения коррупционных рисков. В результате принятых мер за последние три года количество коррупционных преступлений сократилось на 43%.

Напомним, ранее Антикоррупционная служба пресекла деятельность сотрудников спецЦОНов, которые за деньги проходили экзамены на водительские права за казахстанцев. Успешную сдачу экзаменов за граждан осуществляли специально подготовленные подставные лица. У подозреваемых в незаконном деле изъяли фиктивные экзаменационные справки об успешном прохождении теоретического экзамена на ПДД.
«Водители, не знающие правила дорожного движения, представляют серьезную угрозу безопасности граждан. Поэтому те, кто хочет сесть за руль автомобиля, должны чувствовать ответственность за себя и за других участников дорожного движения. Просим граждан быть бдительными на дорогах и строго соблюдать ПДД», – отметили в полиции.

Коррупция   Безопасность   Видео   МВД РК   Общество  
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