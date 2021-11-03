Более тысячи водителей купили права в спецЦОНах: МВД обратилось к казахстанцам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с информацией, что в спецЦОНах Акмолинской и Костанайской областей свыше тысячи водителей купили права, Министерство внутренних дел обратилось к казахстанца. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

«Уже более двух лет полиция не участвует в приеме теоретических и практических экзаменов у кандидатов в водители. Сотрудниками полиции осуществляется лишь проверка кандидатов на получение прав по ведомственным учетам на предмет лишения прав и иной информации», – заявили в Комитете административной полиции МВД.

По словам представителей ведомства, это было сделано для минимизации контакта граждан с полицией при выдаче водительских удостоверений и исключения коррупционных рисков. В результате принятых мер за последние три года количество коррупционных преступлений сократилось на 43%.