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      Северо-Казахстанская область

    Более тысячи семейных дебоширов наказали в СКО

    27 Октября 2022, 14:51

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года привлекли к ответственности 1 092 семейных дебошира, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, в сфере быта зарегистрировали 18 преступлений, из их 13 совершены в состоянии алкогольного опьянения. В основном, причинение телесных повреждений разной степени тяжести.

    «Нередко жертвы насилия прощают домашним тиранам пьянство и дебоши, не желая предавать огласке семейные неурядицы. Однако, как показывает практика, подобное отношение может привести к серьёзным последствиям. Призываем жертв бытового насилия не молчать о своих проблемах. Обращайтесь в полицию на пульт 102, к своему участковому инспектору, в республиканский call-центр 150, в Центр поддержки женщин, не позволяйте ситуации усугубиться», - сказал заместитель начальника отдела местной полицейской службы Айдын Ахмагамбетов.

    В качестве печального примера в департаменте привели ситуацию с 59-летним жителем города, который систематически устраивал семейные дебоши. Но его супруга обратилась в полицию только один раз.

    «По другим статьям Административного кодекса мужчина привлекался к ответственности неоднократно: за хулиганство, нарушения тишины и правил благоустройства. В январе во время совместного распития спиртного горожанин нанёс женщине удар ножом. В феврале суд приговорил его к четырем годам ограничения свободы с установлением пробационного контроля и наложил на него ряд обязанностей, в том числе не употреблять алкоголь и не посещать увеселительные заведения. Однако за полгода у мужчины накопилось достаточно нарушений возложенных требований. В сентябре суд отправил его на неотбытую часть срока в места лишения свободы», - проинформировали в пресс-службе.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Борьба с преступностью
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