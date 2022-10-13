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      Северо-Казахстанская область

    Более тысячи съемных квартир проверили полицейские СКО

    13 Октября 2022, 18:35

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области участковые с начала октября обошли более 18 тыс. квартир и 25 тыс. частных домов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, по месту жительства стражи порядка посетили 972 человека, которые состоят на различных учетах в органах внутренних дел, и 129 неблагополучных семей.

    «Проверили 1 120 съемных квартир, где выявили 58 фактов предоставления жилья в наем без регистрации. Представления по ним направили в налоговые органы. Полицейские во время обхода уделяют внимание профилактике бесконтактного мошенничества, информируют о самых частых сценариях и механизмах интернет-мошенничества, раздают памятки», - сообщили в пресс-службе.

    Обход домов продлится до первого ноября. Сотрудники полиции просят жителей и гостей города и области с пониманием отнестись к проведению оперативно-профилактического мероприятия «Участок» и призывают оказывать максимальное содействие сотрудникам органов внутренних дел. О лицах, вызывающих подозрение, необходимо сообщать на номер «102».

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Жилье МВД РК
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