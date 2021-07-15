Более тысячи рогов сайги изъяли полицейские ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Крупная партия дериватов была спрятана под двойным дном автомашины МАЗ, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Каналы поставки и сбыта предстоит выяснить следствию.

– В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления по противодействию экстремизму ДП ЗКО стало известно о готовящейся перевозке через Уральск крупной партии рогов сайги. Благодаря четким и слаженным действиям УПЭ, СОБР, БДПП ДП ЗКО по улице Конкина задержана автомашина МАЗ под управлением гражданина С. В ходе досмотра было установлено, что машина оборудована двойным полом, где были спрятаны рога сайгака в количестве 1178 штук, – рассказал начальник ДП ЗКО Махсудхан Аблазимов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 339 части 1-1 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию животных, их частями и дериватами).

Ранее Комитет национальной безопасности РК сообщил о спецоперации, проведенной в Алматинской области, по пресечению канала контрабанды сайгачьих рогов в Китай.