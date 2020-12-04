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    Более тысячи нарушений карантина выявили в Шымкенте

    4 Декабря 2020, 07:46

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Полицейские Шымкента на постоянной основе ведут работу по контролю за соблюдением карантинных мер, передает Polisia.kz.

    Специальные мобильные группы продолжают регулярные рейдовые мероприятия и проверки в местах массового скопления людей. В результате мобильными группами на территории города за время введения карантина выявлено 1047 правонарушений по статье 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов»:

    – в ночных клубах, кафе, ресторанах, компьютерных клубах, букмекерских конторах – 204;

    – в парикмахерских, массажных салонах, банях, саунах, салонах красоты – 55;

    – проведение свадеб или других торжеств – 147;

    – в магазинах, торговых домах, на рынках – 333;

    – в зонах отдыха – 2;

    – в других местах – 306;

    – нахождение в общественных местах без масок – 284.

    Объекты, нарушившие требования карантинного режима несколько раз:

    по Абайскому району – кафе «Шафран» – 2, ночной клуб «Метро» – 2; по аль-Фарабийскому району – магазин «Арзан» – 4, центр «Донер» – 3, тойхана «Мерей» – 7, ресторан «Жулдыз» – 3, кафе «Чехов-PUB» – 5, тойхана «Shelby» – 5, продуктовый магазин «АВАЗ-АТА» – 9, интернет-клуб «FC» – 7; по Енбекшинскому району – кафе «777,7 бочек» – 2, сауна «Злиха» – 2, сауна «Татьяна» – 2; банкетный зал «RoyaL Rose» в Каратауском районе – 3.

    Собранные материалы направлены в Управление контроля качества и безопасности товаров и услуг.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Борьба с преступностью Шымкент
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