Более тысячи нарушений карантина выявили в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Полицейские Шымкента на постоянной основе ведут работу по контролю за соблюдением карантинных мер, передает Polisia.kz.

Специальные мобильные группы продолжают регулярные рейдовые мероприятия и проверки в местах массового скопления людей. В результате мобильными группами на территории города за время введения карантина выявлено 1047 правонарушений по статье 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов»:

– в ночных клубах, кафе, ресторанах, компьютерных клубах, букмекерских конторах – 204;

– в парикмахерских, массажных салонах, банях, саунах, салонах красоты – 55;

– проведение свадеб или других торжеств – 147;

– в магазинах, торговых домах, на рынках – 333;

– в зонах отдыха – 2;

– в других местах – 306;

– нахождение в общественных местах без масок – 284.

Объекты, нарушившие требования карантинного режима несколько раз:

по Абайскому району – кафе «Шафран» – 2, ночной клуб «Метро» – 2; по аль-Фарабийскому району – магазин «Арзан» – 4, центр «Донер» – 3, тойхана «Мерей» – 7, ресторан «Жулдыз» – 3, кафе «Чехов-PUB» – 5, тойхана «Shelby» – 5, продуктовый магазин «АВАЗ-АТА» – 9, интернет-клуб «FC» – 7; по Енбекшинскому району – кафе «777,7 бочек» – 2, сауна «Злиха» – 2, сауна «Татьяна» – 2; банкетный зал «RoyaL Rose» в Каратауском районе – 3.

Собранные материалы направлены в Управление контроля качества и безопасности товаров и услуг.