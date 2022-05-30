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    Более тысячи молодых десантников приняли военную присягу

    30 Мая 2022, 06:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Вооруженных силах Республики Казахстан продолжается приведение военнослужащих срочной службы, призванных весной текущего года, к военной присяге. Торжественные церемонии прошли в воинских частях Сил воздушной обороны, Десантно-штурмовых войск, регионального командования «Астана», где клятву на верность Родине дали около полутора тысяч солдат, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    За месяц службы новобранцы прошли «курс молодого бойца»: ознакомились с историей и традициями подразделений, изучили уставы, тактико-технические характеристики техники и вооружения, основы строевой и огневой подготовки, выполнили свои первые стрельбы.

    В этом году церемонии принятия присяги в проводятся в присутствии родных и близких новобранцев, приехавших на мероприятия из разных регионов страны.

    В этот праздничный для молодых воинов день родителям новобранцев предоставили возможность ознакомиться с инфраструктурой воинских частей, своими глазами увидеть, в каких условиях их дети будут проходить службу. Проведены встречи с командирами, где получены ответы на интересующие вопросы.

    - Если бы только знали с каким желанием наш Азат рвался в армию. Его мечта сбылась! Он - десантник! Он попал в самые элитные подразделения казахстанской армии. Я очень рада, что в десантно-штурмовой бригаде созданы все условия и есть множество стимулов, чтобы заинтересовать подрастающую молодежь, - сказала Ханшайым Бургибаева, мама рядового Азата Усенова, призванного в 35-ю десантно-штурмовую бригаду из города Актау.

    Торжественные мероприятия завершились демонстрацией вооружения, военной техники, экипировки военнослужащих Вооруженных сил и показательными выступлениями молодых солдат.

    Впереди молодых солдат ждет интенсивная боевая учеба, освоение военно-учетных специальностей, овладение штатным вооружением и военной техникой.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Армия Вооруженные силы
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