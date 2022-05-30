Более тысячи молодых десантников приняли военную присягу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Вооруженных силах Республики Казахстан продолжается приведение военнослужащих срочной службы, призванных весной текущего года, к военной присяге. Торжественные церемонии прошли в воинских частях Сил воздушной обороны, Десантно-штурмовых войск, регионального командования «Астана», где клятву на верность Родине дали около полутора тысяч солдат, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.
За месяц службы новобранцы прошли «курс молодого бойца»: ознакомились с историей и традициями подразделений, изучили уставы, тактико-технические характеристики техники и вооружения, основы строевой и огневой подготовки, выполнили свои первые стрельбы.
В этот праздничный для молодых воинов день родителям новобранцев предоставили возможность ознакомиться с инфраструктурой воинских частей, своими глазами увидеть, в каких условиях их дети будут проходить службу. Проведены встречи с командирами, где получены ответы на интересующие вопросы.