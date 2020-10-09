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    Более тысячи многодетных семей получат жилье в ВКО

    9 Октября 2020, 22:48

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске во время заседания комиссии по вопросам многодетных семей с участием акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова, был рассмотрен вопрос о реализации поручения Президента РК по выдаче доступного жилья для данной категории граждан, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на областной информационный центр.

    В ведомстве сообщили, что на сегодняшний день в очереди на жилье стоит 2054 многодетных семей. По словам Д.Ахметова, число очередников, начиная с 2018 года, увеличилось почти в два раза.

    «По итогам года мы планируем обеспечить жильем 1045 многодетных и малообеспеченных семей. Если сравнивать с прошлым годом, там было реализовано 563 квартиры, и как можно заметить, динамика выросла в два раза. Мы не собираемся на этом останавливаться», - сказал Даниал Ахметов.

    Также во время заседания глава региона поручил провести обследование домов на их полную исправность и пригодность к проживанию.

    «Со временем мы будем увеличивать количество одноэтажных домов. В этом году мы введем в эксплуатацию 30 тысяч квартир, а уже в следующем году около 100 тысяч квадратных метров. Благодаря этому, потенциал выделения жилья для многодетных и малообеспеченных семей вырастет в два раза. К концу года у нас в очереди должно остаться около 1000 человек. И если продолжать работу в таком же темпе, то уже в скором времени задача по обеспечению многодетных семей жильем реализуется полностью», – заключил аким.

    Автор:

    Руслан Шакабаев

    Восточно-Казахстанская область Акимат Жилье Программа развития регионов-2020 Регионы Казахстана
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