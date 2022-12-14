Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.93 eur/kzt 496.15

    rub/kzt 7.49 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана-12-14℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Закон и право

    Более тысячи людей амнистированы по январским событиям

    14 Декабря 2022, 17:54

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель начальника 1 службы Генеральной прокуратуры РК Елдос Килымжанов сообщил о процессе амнистии граждан по январским событиям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Как известно, с 3 ноября текущего года в отношении лиц, совершивших уголовные правонарушения в ходе январских событий, вступили в действие положения Закона РК «Об амнистии». В настоящее время применена амнистия в отношении 1071 лица», - сказал Елдос Килымжанов на брифинге в СЦК.

    В частности, по его словам, органами следствия на досудебной стадии прекращено уголовное преследование в отношении 8 подозреваемых, совершивших преступления средней тяжести.

    «Судами прекращены дела в отношении 9 лиц, при вынесении приговора сокращены сроки наказания 77 лицам. Также судами сокращены сроки наказания 902 осужденных, из которых 827 подучётные пробации, а 75 освобождены от наказания», - отметил спикер.

    «В течение прошедшего месяца из мест лишения свободы, с применением акта амнистии, освобождено 60 лиц, а из пробационного контроля 68 лиц», - добавил Е. Килымжанов.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Генпрокуратура ЧП-2022 Алматинская трагедия Январские события
    Новости по теме
    Новости по теме
    Участвовавшие в январских беспорядках ОПГ назвала Генпрокуратура
    Более 14 млрд тенге выплачено пострадавшим во время январских событий предпринимателям
    Силовики не применяли летальное оружие во время январских событий – Генпрокуратура
    Количественные данные о погибших во время январских событий достоверны – Генпрокуратура
    Популярное
    1 Офицеров запаса планируют призвать на воинскую службу в Казахстане
    2 Модель цифрового университета внедрят в Казахстане
    3 Цифровая экосистема позволит совершенствовать деятельность вузов – Миннауки РК
    4 Мажилис одобрил штрафы для госслужащих и их супругов при расхождении в расходах и доходах
    5 Полноценный рынок ІТ-технологий сформировался в Казахстане - Дархан Ахмед-Заки
    Новости партнеров