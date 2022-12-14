Более тысячи людей амнистированы по январским событиям

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель начальника 1 службы Генеральной прокуратуры РК Елдос Килымжанов сообщил о процессе амнистии граждан по январским событиям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как известно, с 3 ноября текущего года в отношении лиц, совершивших уголовные правонарушения в ходе январских событий, вступили в действие положения Закона РК «Об амнистии». В настоящее время применена амнистия в отношении 1071 лица», - сказал Елдос Килымжанов на брифинге в СЦК.

В частности, по его словам, органами следствия на досудебной стадии прекращено уголовное преследование в отношении 8 подозреваемых, совершивших преступления средней тяжести.

«Судами прекращены дела в отношении 9 лиц, при вынесении приговора сокращены сроки наказания 77 лицам. Также судами сокращены сроки наказания 902 осужденных, из которых 827 подучётные пробации, а 75 освобождены от наказания», - отметил спикер.

«В течение прошедшего месяца из мест лишения свободы, с применением акта амнистии, освобождено 60 лиц, а из пробационного контроля 68 лиц», - добавил Е. Килымжанов.



