Более тысячи км дорог реконструируют в Казахстане до конца года

При этом в ходе реализации проектов возникали трудности, связанные с удорожанием дорожно-строительных работ и корректировкой проекта, на что было затрачено дополнительное время, повлиявшее на общие сроки завершения работ.
На проекты в западных регионах существенно повлиял дефицит и сложности с доставкой инертных материалов железнодорожным транспортом, в связи с дальностью перевозки более чем на 1 тыс. км. Но тем не менее дорожниками приложены максимальные усилия по сокращению объездных дорог и открытию движения по новому асфальту.
Если остановиться отдельно по проектам, то в настоящее время наблюдается следующая картина:
Коридор «Центр-Юг» - общей протяженностью 946 км, на сегодняшний день по проекту открыто движение по новому покрытию более чем на 700 км, или 74 % от всей протяженности.
До конца текущего года планируется открытие движения по участкам с новым покрытием на всем протяжении, а также ввести в эксплуатацию более 200 км.
Полное завершение работ с вводом в эксплуатацию планируется поэтапно в 2024 году.
«Караганда-Балхаш» - протяженность 363 км, открыто движение на 321 км;
«Балхаш-Бурылбайтал» - протяженность 288км, открыто движение на 183 км;
«Курты-Бурылбайтал» - протяженность 228км, открыто движение на 179 км;
«Курты-Конаев» - протяженность 67 км, открыто движение на 30 км;
«Мерке-Бурылбайтал» - протяженностью 262 км, из которых 62 км сдано в эксплуатацию, на сегодняшний день проезд обеспечен на всем протяжении.
До конца текущего года планируется ввести в эксплуатацию 120 км, оставшиеся 80 км будут сданы в эксплуатацию в 2024 году.
До конца текущего года планируется открытие движения по участкам с новым покрытием на всем протяжении.
Полное завершение работ с вводом в эксплуатацию планируется в 2024 году.
Актобе-Атырау-гр. РФ (на Астрахань) - протяженностью 732 км, на сегодняшний день по проекту открыто движение по новому покрытию более чем на 630 км.
До конца текущего года планируется открытие движения по оставшимся участкам с новым покрытием на протяжении 102 км, а также ввести в эксплуатацию более 382 км.
Полное завершение работ с вводом в эксплуатацию планируется поэтапно в 2023-2024 годы.
Если отдельно остановиться по участкам:
«Актобе-Кандыагаш» - протяженность 96 км, открыто движение на 68 км;
«Кандыагаш-Макат» - протяженность 359 км, основные строительно-монтажные работы завершены, объект готовится к сдаче в эксплуатацию до конца текущего года;
«Атырау-гр. РФ (на Астрахань)» - протяженность 277 км, открыто движение на 204 км, включая сданный в эксплуатацию участок 20 км, и до конца текущего года планируется полное открытие движения и ввод в эксплуатацию 40 км.
«Талдыкорган – Калбатау – Усть-Каменогорск» - протяженность 768 км, по проекту открыто движение по новому покрытию порядка 670 км.
До конца текущего года планируется открытие движения по участкам с новым покрытием на всем протяжении.
Полное завершение работ с вводом в эксплуатацию планируется в 2024 году.
«Ушарал-Достык» - протяженностью 180 км, основные строительно-монтажные работы завершены, объект готовится к сдаче в эксплуатацию до конца текущего года.
Немаловажным является проект капитального ремонта в Западно-Казахстанской области «Казталовка-Жанибек», «Унеге-Бисен-Сайхин» - протяженность 245 км, из которых открыто движение порядка 185 км.
До конца текущего года планируется открытие движения по участкам с новым покрытием на всем протяжении.
Полное завершение работ с вводом в эксплуатацию планируется в 2024 году.