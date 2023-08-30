Более тысячи км дорог реконструируют в Казахстане до конца года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В текущем году продолжаются масштабные работы по строительству, реконструкции и ремонту автомобильных дорог республиканского значения. В текущем году охвачено дорожно-строительными работами 6,4 тыс. км автодорог, в том числе реконструкцией 3,6 тыс. км и ремонтом 2,8 тыс. км, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

В работах задействовано более 8 тыс. единиц дорожно-строительной техники и 12 тыс. специализированного персонала.

По итогам года запланировано открытие движения по участкам реконструкции с новым покрытием на более чем 1 тыс. км и ввод в эксплуатацию до конца года 856 км, кроме этого по итогам проведения среднесрочных ремонтных работ по восстановлению слоя износа запланирован ввод в эксплуатацию 826 км.