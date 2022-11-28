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    Более тысячи казахстанцев лечатся от коронавируса и пневмонии

    28 Ноября 2022, 09:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На 28 ноября лечение от коронавирусной инфекции и ковидной пневмонии в Казахстане продолжают получать 1 007 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

    Среди получающих лечение 858 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией (КВИ+), 149 пациентов с ковидной пневмонией (КВИ-). Из них в стационарах находится 131 пациент, на амбулаторном уровне – 876 пациентов.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 6 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациента, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.
    Минздрав РК Здравоохранение Коронавирус в РК
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