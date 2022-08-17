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    Более тысячи карагандинцев сделали бесплатную операцию по замене хрусталика глаза

    17 Августа 2022 07:17

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Больше 1000 карагандинцев прошли операции по замене хрусталика глаза бесплатно. Улучшить зрение пациенты смогут, если они имеют статус «застрахован», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Удаление катаракты с заменой на искусственный хрусталик - одна из самых востребованных операций в отделении микрохирургии глаза Многопрофильной больницы пр. Х.Ж. Макажанова. Для застрахованных пациентов операции бесплатные, их оплачивает фонд медицинского страхования.

    82-летняя карагандинка, мать героиня, у которой 16 детей 50 внуков и более 30 правнуков, перенесла операцию по удалению катаракты на оба глаза. Женщина долго откладывала поход к хирургам. Родные переживали, как она перенесет хирургическое вмешательство. Операция прошла хорошо, с улучшением пациентку выписали домой.

    «Учитывая современную технику операции по удалению катаракты, а именно микроразрез до 2 мм, реабилитация пациентов проходит намного быстрее. Есть ограничения по режиму: нельзя наклоняться, поднимать тяжести, необходимо избегать переохлаждения. А самое главное - это вернуть вкус к жизни, к самостоятельности. Многие пожилые пациенты идут на операцию только для того, чтобы не быть обузой для детей и родных, слепой человек требует ухода, присутствия рядом сопровождающего. Многие наши пациенты возвращаются к нам, чтобы прооперировать второй глаз или приводят супругов, или родственников, которые раньше боялись оперироваться», - говорит заведующая отделением микрохирургии глаза, врач высшей категории Динара Токсамбаева.

    Средний возраст пациентов от 65 до 70 лет. Самому пожилому пациенту 90 лет. Врачи отмечают, в последние годы катаракта помолодела. На операцию поступают 40 - летние пациенты. Как правило, это пациенты с тяжелыми сопутствующими заболеваниями - сахарным диабетом, артритами, ревматизмами.

    Операции по замене хрусталика в рамках ОСМС проводят 7 медицинских организаций области. С начала года такую помощь получили более 1000 пациентов. На оплату каждой операции фонд медицинского страхования направляет более 280 тыс. тенге.


    #Карагандинская область #Караганда
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