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      Северо-Казахстанская область

    Более тысячи  иностранцев нарушили миграционное законодательство в СКО

    17 Октября 2022, 21:20

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года выявили 1 017 нарушений правил пребывания иностранных граждан на территории Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, иностранцы обычно нарушают разрешенные сроки пребывания в нашей стране.

    Редко, но встречаются случаи попрошайничества со стороны приезжих. В районе М.Жумабаева двое жителей Узбекистана за это нарушение получили административный арест сроком на двое суток.

    Ответственность за нарушения миграционного законодательства понесли и 704 казахстанца. Чаще всего они не уведомляют своевременно органы внутренних дел о пребывании у них гостей из других стран.

    За последнюю неделю в регионе выявили 15 фактов нарушения правил привлечения иностранной рабочей силы. С начала года зарегистрировано 34 таких случая.


    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Борьба с преступностью
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