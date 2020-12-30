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    Более тысячи детей с тяжелыми заболеваниями получили новогодние подарки от сотрудников Минтруда

    30 Декабря 2020, 18:41

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В преддверии Нового года сотрудники Министерства труда и социальной защиты населения РК провели благотворительную акцию «Письма Деду Морозу», в рамках которой на собственные средства приобрели подарочные наборы для 1105 детей, страдающих тяжелыми заболеваниями.

    Благотворительная акция проходила с 24 по 30 декабря текущего года. За эти дни сотрудники Минтруда посетили Фонд семей, воспитывающих детей с инвалидностью, «Бақытты Шанырақ» в г. Нур-Султан. Всего на попечении Фонда сегодня находится 330 детей из 310 семей. Всем им вручили новогодние сладкие подарки от коллектива министерства.

    Кроме того, новогодние подарки в виде игрушек и сладких наборов получили дети, больные лейкозом, во всех регионах страны. На сегодняшний день в Казахстане проживают 775 детей в возрасте до 16 лет с вышеуказанным заболеванием.

    Таким образом, в преддверии новогодних праздников каждый сотрудник коллектива Минтруда за счет собственных средств внес вклад в то, чтобы создать праздничную атмосферу для казахстанцев, нуждающихся в социальной поддержке.

    В адрес Министерства труда и социальной защиты населения РК поступило много благодарственных слов от родителей детей-инвалидов.

    «Хотим выразить большую благодарность и сказать большое спасибо всем сотрудникам Министерства труда и социальной защиты населения за оказанное внимание в преддверии Нового года! Желаем вам всем здоровья, успехов и счастья! Самое главное, чтобы ваши дети всегда вас радовали! Большое спасибо!» – пожелала Жанна Махамбетова.

    «Хочу сказать вам теплые слова благодарности за оказанное внимание моему сыну Кириллу. Родители счастливы, когда здоровы и рады их дети. Сегодня, благодаря вашему вниманию, я увидела радость в глазах моего сына. Желаю здоровья всем сотрудникам Министерства труда и социальной защиты населения», – говорится в письме Ксении Кириленко.

    «Огромное спасибо Министерству труда и соцзащиты за подарок для моего сына. Желаю всех благ, всего самого наилучшего!» – сказала Юлия Шумская.

    «Спасибо большое вам за подарочки, за неожиданность и волшебство перед Новым годом! Очень приятно!» – написала в Instagram Екатерина Инютина.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Благотворительность Минтруда РК
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